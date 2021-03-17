В Михайловском районе автобус столкнулся с фурой
В Михайловском районе автобус столкнулся с фурой. ДТП произошло в среду, 17 марта, на 210 километре трассы Р22 Каспий. Рейсовый автобус MAN «Москва — Новомичуринск» столкнулся с седельным тягачом Scania.
В Михайловском районе автобус столкнулся с фурой. Об этом
ДТП произошло в среду, 17 марта, на 210 километре трассы Р22 Каспий. Рейсовый автобус MAN «Москва — Новомичуринск» столкнулся с седельным тягачом Scania.
В результате аварии пострадали четыре человека, включая 54-летнего водителя автобуса. Несовершеннолетних среди пострадавших нет.
Обстоятельства произошедшего уточняются.