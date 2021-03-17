В Ленинградской области задержали учителя-педофила

В Всеволожске задержали 61-летнего педагога, который подозревается в неоднократных домогательствах до несовершеннолетних.

В Ленинградской области задержали учителя-педофила. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

В Всеволожске задержали 61-летнего педагога, который подозревается в неоднократных домогательствах до несовершеннолетних.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статьям 132 и 135 УК РФ «Развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».