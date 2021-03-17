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В Гидрометцентре предупредили о новых морозах
Специалист Гидрометцентра отметил, что перепады температур характеры для этого времени года. Он добавил, что в ближайшую неделю погода будет неустойчивой.

В пятницу, 19 марта, в центре Европейской России начнет падать температура. В выходные она будет на два градуса ниже нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что направление ветра сменится на северное.

По его словам, ночью в субботу температура достигнет -5, -10 градусов. Он отметил, что дневные температуры могут также быть отрицательными.

В воскресенье в Москве ожидается до -8, -10 градусов, по области — до -14 градусов.

По словам Вильфанда, такие температуры будут характерны для центра Европейской России. Также он посоветовал не ждать высоких температур на юге.

Специалист отметил, что перепады температур характеры для этого времени года.

«Многие ждут весеннюю погоду, полагая, что будет капель и солнце, но на самом деле типичная — именно такая погода. Небольшой плюс днем, потом минус. Это такой типичный приход весны», — сказал ученый.

Он добавил, что в ближайшую неделю погода будет неустойчивой.