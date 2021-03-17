В ГИБДД сообщили о массовой проверке водителей в регионах России
Сотрудники ведомства будут выявлять пьяных водителей и тех, кто принял наркотики. Во время рейда также проверят тех, у кого нет документов и «прав».
Во всех регионах России в ближайшее время пройдут массовые проверки водителей. Об этом передает «
Отмечается, что сотрудники ведомства будут выявлять пьяных водителей и тех, кто принял наркотики.
Во время рейда также проверят тех, у кого нет документов и «прав». В сообщении отметили, что внимание уделят водителям, выезжающим на «встречку».