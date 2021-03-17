В детских садах и школе в Песочне отключили холодную воду

В среду, 17 марта, некоторые улицы Рязани остались без воды. Причина отключения — ремонт водопровода.

В среду, 17 марта, некоторые улицы Рязани остались без воды. Об этом сообщил сайт мэрии. Причина отключения — ремонт водопровода. Из-за этого до 17:00 не будет холодной воды по следующим адресам:

— улица Зубковой, дом № 27;

— улица Советской Армии, дома №№ 14/9, 8а (детский сад №4), 10-а (детский сад №112);

— улица Тимуровцев, дома №№ 4 (школа №50), 5 корпус 2, 5 корпус 3;

— улица Новоселов, дома №№ 7, 7-а, 7 корпус 1, 7 корпус 2, 5 корпус 1;

— улица Вознесенская, дом №50-а;

— улица Горького, дом № 3-б.

На улице Бирюзова, дом № 31 холодной воды не будет до окончания ремонтных работ.