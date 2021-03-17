Собчак опровергла информацию о встрече со скопинским маньяком

Ранее появилась информация, что Мохов встретился с Собчак в скопинском ресторане. Она отметила, что ждет извинений от «Комсомольской правды», опубликовавшей информацию.

Журналистка Ксения Собчак опровергла опубликованную в СМИ информацию о встрече с Викторым Моховым, известным как скопнский маньяк. Об этом она написала в своем Telegram-канале .

«Никогда ни с каким маньяком в ресторане я не была, хотя тяпнуть шардонешечку в такой компании мне, казалось бы, сам бог велел. В ресторане „Сахар“ я была со следователем (Дмитрием Плоткиным — прим. ред), он даже приблизительно по телосложению (это видно на фото) не похож на маньяка», — написала Собчак.

Она отметила, что ждет извинений от «Комсомольской правды», опубликовавшей информацию.

Информацию о встрече подтвердил позже сам Плоткин.

Ранее появилась информация, что Мохов встретился с Собчак в скопинском ресторане.

Напомним, Виктор Мохов держал в заточении в бункере в Скопине двух девушек почти четыре года. Одна из них родила от мужчины трех детей. Два раза роды прошли в бункере, третий ребенок родился на свободе мертвым.

Пленницы спаслись, когда Мохов привел их к себе в дом, чтобы познакомить с девушкой, снимавшей у него комнату. Подругам удалось передать ей записку, в которой они рассказали обо всем и попросили незнакомку обратиться в милицию. Их нашли в 2004 году — спустя 3 года и 7 месяцев после заточения в бункере.