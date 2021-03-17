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СМИ: Скопинский маньяк встретился с Ксенией Собчак в ресторане
Во вторник, 16 марта, Мохов встретился с Ксенией Собчак в скопинском ресторане «Сахар». Очевидцы засняли черный микроавтобус Mercedes, на котором приехала телеведущая со съемочной группой.

Скопинский маньяк встретился с Ксенией Собчак в ресторане. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Во вторник, 16 марта, Мохов встретился с Ксенией Собчак в скопинском ресторане «Сахар».

Очевидцы засняли черный микроавтобус Mercedes, на котором приехала телеведущая со съемочной группой. Также на фото попал момент разговора Мохова и Собчак. Несмотря на этот факт, администратор заведения от комментариев отказался, сославшись на руководство.

После визита в ресторан, съемочная группа направилась к дому Мохова, где также, очевидно, проходили съемки.

Напомним, Виктор Мохов держал в заточении в бункере в Скопине двух девушек почти четыре года. Одна из них родила от мужчины трех детей. Два раза роды прошли в бункере, третий ребенок родился на свободе мертвым. Пленницы спаслись, когда Мохов привел их к себе в дом, чтобы познакомить с девушкой, снимавшей у него комнату. Подругам удалось передать ей записку, в которой они рассказали обо всем и попросили незнакомку обратиться в милицию. Их нашли в 2004 году — спустя 3 года и 7 месяцев после заточения в бункере.