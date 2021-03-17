Видео: на Московском шоссе в Рязани не пропускают скорую
В среду, 17 марта, рязанец пожаловался на водителей, которые не пропускают скорую. К своему сообщению он прикрепил видеоролик. На кадрах видно, что на Московском шоссе по левой полосе едет скорая со включенными спецсигналами и требует пропустить ее. Однако не все водители перестроились в среднюю полосу и пропустили машину вперед.
В среду, 17 марта, рязанец пожаловался в соцсети на водителей, которые не пропускают скорую. К своему сообщению он прикрепил видеоролик.
На кадрах видно, что на Московском шоссе по левой полосе едет скорая со включенными спецсигналами и требует пропустить ее.
Однако не все водители перестроились в среднюю полосу и пропустили машину вперед.