Рязанские предприятия развивают производства за пределами региона

Председатель совета директоров финансово-промышленной компании «Инвест» Александр Жукаев и губернатор Курганской области Вадим Шумков обсудили перспективы развития шадринских заводов «Точинвест ШЗМК» и ООО «Точинвест ЦИНК».

Председатель совета директоров Группы Компаний « Точинвест », входящей в состав предприятий холдинга финансово-промышленной компании « Инвест » Александр Жукаев и губернатор Курганской области Вадим Шумков обсудили перспективы развития шадринских заводов « Точинвест ШЗМК » и ООО « Точинвест ЦИНК ».

Рабочая встреча прошла во вторник, 16 марта. Также в ней приняли участие заместитель губернатора по экономической политике Владимир Архипов, директор Департамента экономического развития Владимир Ковалев и исполнительный директор ООО «Точинвест ШЗМК» Алексей Ананьев.

«Точинвест ШЗМК» и ООО «Точинвест ЦИНК» производят металлоконструкции для выпуска дорожных и мостовых ограждений, опоры ЛЭП и освещения и другую продукцию. За три года создано почти в два раза больше новых рабочих мест, чем планировалось за 10 лет. Сейчас на предприятиях трудятся 414 местных жителей.

Александр Жукаев подчеркнул, что развитию производства существенно помогают меры поддержки, действующие на территории региона. Так, благодаря специальному инвестиционному контракту, который будет действовать до 2027 года, предприятия получили пониженную ставку налога на прибыль, освобождены от уплаты налога на имущество и транспортного налога, сниженную ставку земельного налога. Кроме того, в этом году в планах воспользоваться субсидией по возмещению первоначального взноса на приобретение оборудования по договору лизинга.

«Меры поддержки и адресная работа с инвесторами в Курганской области стимулирует к расширению сотрудничества», — сказал Александр Жукаев.

Губернатор отметил, что правительство области заинтересовано в создании новых рабочих мест, поэтому готово рассмотреть несколько вариантов сотрудничества.

В 2021 году ТОЧИНВЕСТ-ШЗМК планирует принять участие в программе компенсации по договорам лизинга. Данная мера финансовой поддержки разработана по инициативе губернатора Вадима Шумкова в соответствии с индивидуальной программой социально-экономического развития Курганской области, утвержденной распоряжением Правительства России.