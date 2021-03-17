Рязанец поучаствовал в программе «Давай поженимся»

Владимир — директор металлургического предприятия. Мужчина был 30 лет в браке. Он пришел на программу, чтобы найти «миниатюрную, легкую на подъем хозяюшку». Рязанец приехал на шоу с дочерью и другом.

58-летний рязанец поучаствовал в программе «Давай поженимся» на Первом канале. Выпуски с ним показали 15 и 16 марта.

Владимир — директор металлургического предприятия. Мужчина был 30 лет в браке. Он пришел на программу, чтобы найти «миниатюрную, легкую на подъем хозяюшку». Рязанец приехал на шоу с дочерью и другом.

В итоге мужчина не выбрал никого из участниц.