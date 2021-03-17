Россияне захотели вернуть смертную казнь и уменьшить налоги

Граждане заявили, что посоветовали бы отменить пенсионную реформу и вернуть прежний пенсионный возраст, если бы они были на месте советника президента России. Также они предложили бы ужесточить ужесточают наказание за взятки (7%), уменьшить налоги, изменить налоговую систему (6%), поменять Конституцию и вернуть предыдущую ее версию (3%).

Россияне хотят отменить мораторий на смертную казнь в стране, ужесточить наказание за коррупцию, упразднить пенсионную реформу и ЕГЭ, а также уменьшить налоги. Об этом говорят результаты опроса ВЦИОМ, передает РИА Новости .

Граждане заявили, что посоветовали бы отменить пенсионную реформу и вернуть прежний пенсионный возраст, если бы они были на месте советника президента России. Также они предложили бы ужесточить ужесточают наказание за взятки (7%), уменьшить налоги, изменить налоговую систему (6%), поменять Конституцию и вернуть предыдущую ее версию (3%), отменить мораторий на смертную казнь (2%). Более половины (53%) назвали другое, а 63% затруднились ответить.

6% опрошенных считают, что нужно принять законы, направленные на развитие страны, отменяющие ЕГЭ (5%), а также закон о домашнем насилии (2%). 36% назвали другие законы, 54% не смогли ответить.

Всего в опросе поучаствовали 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Граждан опрашивали по телефону.