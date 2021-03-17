Региональные представители аграрного бизнеса посетили экскурсию Ростсельмаша

Официальный дилер Ростсельмаш в Рязанской области ТЦ «Агрит» организовал для региональных представителей аграрного бизнеса экскурсию на одну из производственных площадок мирового производителя сельхозмашин. Мероприятие состоялось в рамках программы «Один день на Ростсельмаш».

Официальный дилер Ростсельмаш в Рязанской области ТЦ «Агрит» организовал для региональных представителей аграрного бизнеса экскурсию на одну из производственных площадок мирового производителя сельхозмашин. Мероприятие состоялось в рамках программы «Один день на Ростсельмаш».

Многие из участников рязанской делегации уже работают на технике Ростсельмаш, другие только планируют пополнение парка.

На экскурсии гости посетили экспокомлекс, логистический центр, сборочный конвейер, академию Ростсельмаш и тракторное подразделение, цех по сборке коробок передач. Также аграрии увидели процесс изготовления комбайнов.

«У нас в хозяйстве много техники от Ростсельмаш, эти агромашины нас абсолютно устраивают. На завод всегда приезжаем с предложениями и рекомендациями, потому что знаем, что попросим — сделают», — рассказал Гусев Александр Евгеньевич, заместитель директора КФЛ Гусев.

«Я уже третий раз на Ростсельмаш и как всегда экскурсия на высоте. Основная цель поездки обсудить технические вопросы с инженерами компании и дилерами. Разговор конструктивный, мы говорим, что стоит исправить, и это делается. Мы, аграрии и производитель, работаем в одном направлении, чтобы российская сельхозтехника становилась лучше, мощнее, производительнее», — поделился депутат Чучковского района, руководитель ООО «Восход» Дмитрий Шкарапут.