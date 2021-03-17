Пассажиры рассказали о ДТП с перевернувшимся в Спасском районе автобусом

Всего пострадали 18 человек. Их доставили в ОКБ. Пассажиры отметили, что почувствовали момент удара, когда автобус перевернулся. Люди сами выбивали стекла и помогали друг другу выбраться.

Пассажиры, находившиеся в автобусе, который перевернулся в Спасском районе, рассказали о ДТП. Их комментарий опубликовала ГТРК «Ока».

Всего пострадали 18 человек. Их доставили в ОКБ.

«Состояние пациентов оценивается как стабильное. Те, кто находится в реанимации, также в тяжелом, но стабильном состоянии. Это преимущественно скелетные травмы и черепно-мозговые травмы: сотрясения, ушибы головного мозга», — сказал главврач больницы Андрей Карпунин.

Пострадавшая Вера Шумилина, ехавшая в автобусе, заявила, что на дороге был гололед.

«Спасибо водителю, конечно. Он молодец. Не в кювет, мы, никуда… Хорошо не было встречных машин, — рассказала женщина. — Как перевернулась машина, я вылезла самая первая. Ребята стали вылазить, помогать друг другу».

Другая пострадавшая, Анастасия Макушкина рассказала, что отделалась легким ударом головой.

«Пронесло, хотя я сидела в середине и на меня падали люди. Я вылезала из-под людей, и мы выходили через лобовое стекло, и получилось так, что люди, которые были на моем пути, с ними ситуация хуже — очень много крови, очень страшно», — отметила собеседница.

Пассажиры отметили, что почувствовали момент удара, когда автобус перевернулся. Люди сами выбивали стекла и помогали друг другу выбраться. По их словам, паники не было, действовали сплоченно.

Тех, кому медпомощь не понадобилась, отвезли в пункт временного размещения — школу в Кирицах. Некоторые пассажиры уехали самостоятельно: по словам очевидцев, они ловили попутки.

Напомним, ДТП произошло в среду, 17 марта, в 01:25 в Спасском районе, на 226-м километре трассы М5. Автобус перевернулся на проезжую часть. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».