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Оглашен приговор паре, которая убила рязанца и подожгла его дом
Тело 47-летнего мужчины с ножевыми ранениями нашли в ночь на 25 октября 2019 года. Неподалеку от дома следователи обнаружили одежду погибшего с пятнами крови и следами нефтепродуктов.

Суд огласил приговор паре бомжей, которые убили жителя села Ямбирно Шацкого района и подожгла его дом. Об этом сообщили в облсуде.

Тело 47-летнего мужчины с ножевыми ранениями нашли в ночь на 25 октября 2019 года. Неподалеку от дома следователи обнаружили одежду погибшего с пятнами крови и следами нефтепродуктов.

По предварительной информации, пара гостила у знакомого и распивала спиртное. Между мужчиной и хозяином дома возникла ссора из-за долга последнему. Злоумышленник решил убить знакомого и ударил несколько раз его кулаками и ножом. Пострадавший получил повреждения и скончался на месте происшествия.

Подсудимые решили скрыть следы, совершив поджог. Женщина раскидала на полу вещи, после его они с ее приятелем пропитали тряпку бензином и подожгли ее, начался пожар.

После этого женщина повернула ручку крана на газовой плите на кухне, а затем подсудимые покинули помещение и скрылись.

Злоумышленников признали виновными и назначили мужчине 11,5 лет лишения свободы отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, женщине — 3,5 года условно.

Судом удовлетворены гражданские иски потерпевшей о возмещении морального вреда и материального ущерба на общую сумму более 1 миллиона 800 тысяч рублей.

Напомним, у злоумышленников фактически не было жилья, до дома знакомого они добрались на попутках. Нашли их в Тульской области.