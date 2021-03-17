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Названы сроки весенней охоты в Рязанской области
В районах региона установили различные даты охоты. Минприроды Рязанской области напомнило всем охотникам соблюдать ограничения и запретов, установленных правилами охоты, а также установленных норм добычи охотничьих ресурсов и требований пожарной безопасности.

На территории Рязанской области установили сроки весенней охоты. Об этом сообщило региональное минприроды.

На самцов глухарей на току с подхода, на токующих самцов тетеревов из укрытия, на вальдшнепов на вечерней тяге, на селезней уток из укрытия с подсадной уткой и (или) чучелами и (или) манком, на гусей и казарок из укрытия с чучелами и (или) профилями и (или) манными гусями и (или) манком:

  • в южных муниципальных районах (Александро-Невский, Захаровский, Кораблинский, Михайловский, Милославский, Пронский, Путятинский, Ряжский, Скопинский, Сапожковский, Сараевский, Старожиловский, Ухоловский, Шацкий) — с 3 апреля по 12 апреля.
  • в северных муниципальных районах (Ермишинский, Касимовский, Клепиковский, Кадомский, Пителинский, Рыбновский, Рязанский, Спасский, Сасовский, Чучковский, Шиловский) — с 10 апреля по 19 апреля.

С 1 апреля по 30 апреля можно будет охотиться на селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток.

Минприроды Рязанской области напомнило всем охотникам соблюдать ограничения и запретов, установленных правилами охоты, а также установленных норм добычи охотничьих ресурсов и требований пожарной безопасности.