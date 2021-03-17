Мэрия отказала строить многоэтажки в Солотче

Согласно документу, застройщик просил предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительств на участке площадью 25 830 кв м. Мэрия обосновала свой отказ «отсутствием информации о соблюдении требований технических регламентов». Ранее участок выставляли на продажу.

Мэрия отказала строить многоэтажки в Солотче. Соответствующее постановление администрации официально опубликовали в среду, 17 марта.

Согласно документу, застройщик просил предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительств на участке площадью 25 830 кв м. Так, высоту будущих зданий планировалось увеличить с разрешенных четырех этажей (около 12 метров) до 16,4 метров, кроме того плотность застройки намеревались расширить с максимальной плотности (5000 кв м на гектар) до 5480 кв м на гектар.

Мэрия обосновала свой отказ «отсутствием информации о соблюдении требований технических регламентов».

Напомним, ранее на участке располагалось аварийное здание детского санатория и спортивные площадки. На территории планировали построить вторую очередь жилого комплекса, однако после слушаний, которые собрали более 100 человек, мэрия застройку не разрешила.

Позже застройщик подал в суд и выиграл его. Ранее участок выставляли на продажу.