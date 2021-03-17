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Игорь Маковский посетил с рабочим визитом Тульскую область
Игорь Маковский посетил с рабочим визитом Тульскую область. В рамках поездки в регион генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» проинспектировал Ясногорский район электрических сетей.

В рамках поездки в регион генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» проинспектировал Ясногорский район электрических сетей.

На территории производственной базы РЭС Игорь Маковский проверил условия работы сотрудников, состояние автомобильной и специальной техники, аварийный запас материалов и оборудования. В ходе общения с руководством РЭС и «Тулэнерго» руководитель энергокомпаний дал конкретные поручения по безусловному приведению в нормативное состояние объектов электросетевого хозяйства в зоне ответственности филиала. Особое внимание он уделил повышению надежности энергоснабжения социально-значимых учреждений и предприятий.

В 2021 году в регионе будет отремонтировано более 3900 километров линий электропередачи всех уровней напряжения, 1251 трансформаторная подстанция 6-10 кВ, а также заменено 2415 опор 0,4-110 кВ. Кроме того, будет введено в эксплуатацию 424 километра новых линий электропередачи различных уровней напряжения и 40 мегавольт-ампер трансформаторной мощности.

«Надежность энергоснабжения — ключевой критерий оценки нашей деятельности населением региона. Реализуемые энергетиками мероприятия позволят снизить количество технологических нарушений в сетях и повысить комфорт жителей Тульской области», — отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.