Госдума приняла законы о наказании за реабилитацию нацизма

За подобные нарушения будет грозить до пяти млн рублей штрафа или до пяти лет лишения свободы. Автором инициатив выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Изменения предлагаются в статью 354 прим. 1 УК РФ и статьи 3.5 и 13.15 КоАП РФ.

В среду, 17 марта, Госдума на пленарном заседании приняла пакет законов с поправками в УК и КоАП, которые ужесточают наказание для граждан за реабилитацию нацизма в сети и публичное распространение ложных сведений о ветеранах и унижение их чести и достоинства. Об этом передает РИА Новости .

За подобные нарушения будет грозить до пяти млн рублей штрафа или до пяти лет лишения свободы.

Автором инициатив выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Изменения предлагаются в статью 354 прим. 1 УК РФ и статьи 3.5 и 13.15 КоАП РФ.

Предлагается ужесточить наказание за отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, и распространение в интернете ложных сведений об СССР в годы Второй мировой войны.

Ко второму чтению законопроектов подготовили поправки представители всех думских фракций.

В проекте с изменениями в КоАП предложили зафиксировать, что за «публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно публичное осквернение символов воинской славы России, либо публичное оскорбление памяти защитников Отечества, а равно публичное унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны» в СМИ или интернете будет грозить штраф для юрлиц от 3 до 5 миллионов рублей с конфискацией предмета правонарушения.

Также в УК предложили установить аналогичный состав преступления за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны, совершенных публично, гражданам будет грозить до трех млн рублей штрафа или штраф в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет либо принудительные работы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если нарушение совершалось лицом с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору или с использованием СМИ или интернета, штраф составит от 2 до 5 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от года до пяти лет, либо будут грозить принудительные работы на пять лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок, либо лишение свободы на пять лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на этот же срок.

Также за распространение сведений о днях воинской славы и памятных датах России, выражающих неуважение к обществу, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России либо оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично, штраф составит до 3 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до трех лет, либо будут грозить обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до года, либо принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если преступление совершено группой лиц по сговору или через СМИ и интернет, наказание составит до пяти млн рублей штрафа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.