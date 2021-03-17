«Гемотест» объявил об открытии вакансии медсестры в Рязани

Федеральная медицинская Лаборатория «Гемотест» объявила об открытии вакансии медсестры в Рязани в связи с расширением сети отделений.

Федеральная медицинская Лаборатория «Гемотест» объявила об открытии вакансии медсестры в Рязани в связи с расширением сети отделений.

Для трудоустройства в «Гемотест» потенциальному кандидату потребуется иметь опыт работы от одного года, медицинское среднее специальное образование и действующий сертификат по одной из двух специальностей: сестринское дело или акушерское дело.

Во время работы в отделении «Гемотеста» медсестра должна заниматься взятием биоматериала: венозной и капиллярной крови, гинекологических и урологических мазков. Помимо этого, понадобится информировать пациентов об услугах компании, заниматься оформлением медицинской документации и работать с кассой.

«Гемотест» предлагает зарплату от 40 тысяч рублей до вычета налогов, доплаты за вредные условия труда, премии по результатам работы и возможность подработок.