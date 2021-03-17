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БСПМ возобновила оказание экстренной помощи
С апреля 2020 года в БСМП оказывали медицинскую помощь только пациентам с Covid-19 и двусторонними пневмониями. В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в регионе и сокращением «красных зон», в больнице возобновили экстренную работу четыре отделения.

БСПМ возобновила оказание экстренной помощи. Об этом сообщили в официальной группе учреждения в соцсетях.

С апреля 2020 года в БСМП оказывали медицинскую помощь только пациентам с Covid-19 и двусторонними пневмониями. В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в регионе и сокращением «красных зон», в больнице возобновили экстренную работу четыре отделения: травматология, кардиология, хирургическое отделение и приемный покой.

Плановая госпитализация в больнице осуществляется в отделениях урологии, гинекологии, общей, реконструктивной и пластической хирургии, ортопедии и сердечно-сосудистой хирургии.

В БСМП в обычном режиме работает физиотерапевтическое отделение. Все услуги предоставляются бесплатно в рамках ОМС.