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Академия тенниса имени Н.Н. Озерова готовится к «открытому сезону»
В рязанской Академии тенниса имени Н.Н. Озерова начало «открытого сезона» обычно приходится на начало майских праздников. Пока теннисисты продолжают тренироваться и играть большинство турниров в закрытом помещении. 2021 год уже позволил принести спортсменам множество наград в копилку академии.

Теннисная весна отличается от календарной. Главное ознаменование прихода теплого времени года для теннисистов — это возможность перейти из зала на корты под отрытым небом.

В рязанской Академии тенниса имени Н.Н. Озерова начало «открытого сезона» обычно приходится на начало майских праздников. А пока теннисисты продолжают тренироваться и играть большинство турниров в закрытом помещении.

Стоит отметить, что 2021 год уже позволил принести спортсменам множество наград в копилку академии. На сегодняшний день спортсмены завоевали пять титулов и 16 призовых мест на российских турнирах (включая взрослые соревнования).

Мировой теннис возвращается в свое русло, хотя, как наиболее наглядно показал первый турнир Большого Шлема в 2021 году — Australia Open, спортсмены вынуждены адаптироваться к непростым условиям.

Тем не менее, ограничения не останавливают наших спортсменов. Анастасия Гасанова на турнире WTA в Абу-Даби в январе показала отличный результат, обыграв бывшую первую ракетку мира Каролину Плишкову.

У более юных партнеров Анастасии по команде 2021 год также стал знаменательным в плане международных турниров. Устинья Автаева, Екатерина Мацко и Александра Малова приняли участие в первых для себя турнирах Tennis Europe. При этом пара Автаева/Мацко завоевали серебро на турнире Tennis Europe до 12 лет «Pirogovskiy Winter Cup 2021».

Всего спортсмены, представляющие Академию тенниса, уже успели завоевать два титула и три призовых места на взрослых и юношеских международных соревнованиях.

Знаменательным событием стало начало выступлений наших юных семилетних спортсменок — Лены и Арины. Вместе с тренером Николаем Витальевичем Горелкиным девочки поучаствовали в командном турнире 10S, прошедшем в Химках.

Все это — результат непрерывной работы команды академии, тренеров и спортсменов под руководством директора Антона Александровича Князева и главного тренера Елены Юрьевны Брюховец.

Все уже с нетерпением ждут «открытого сезона», который в турнирном плане ознаменуется для Академии тенниса уже традиционным юниорским турниром ITF «Кубок Озерова» в мае.