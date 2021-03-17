20-летний рязанец на «двенадцатой» сбил женщину

Во вторник, 16 марта, на улице Весенней 20-летний рязанец на «двенадцатой» сбил 53-летнюю женщину, которая переходила дорогу не по правилам. Пострадавшая обращалась в медицинское учреждение.