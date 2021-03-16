Врач назвала болезнь, при которой нарушается состояние волос и ногтей
Врач-терапевт Арина Жегалина рассказала о распространенном нарушении организма — анемии, известной также как малокровие. Люди с анемией чаще болеют инфекционными заболеваниями, у них тяжелее протекает новая коронавирусная инфекция, нарушается состояние волос и ногтей.
Врач назвала болезнь, при которой нарушается состояние волос и ногтей. Об этом
Врач-терапевт Арина Жегалина рассказала о распространенном нарушении организма — анемии, известной также как малокровие.
«Люди с анемией чаще болеют инфекционными заболеваниями, у них тяжелее протекает новая коронавирусная инфекция, нарушается состояние волос и ногтей», — рассказала эксперт.
Врач отметила, что чаще всего анемия связана с недостатком железа в организме из-за неправильного питания, обильной кровопотери, нарушения работы желудочно-кишечного тракта.
Жегалина посоветовала ежегодно сдавать общий анализ крови для диагностики этого синдрома, а также своевременно обращаться за помощью к врачу.