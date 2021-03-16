Врач назвала болезнь, при которой нарушается состояние волос и ногтей

Врач-терапевт Арина Жегалина рассказала о распространенном нарушении организма — анемии, известной также как малокровие. Люди с анемией чаще болеют инфекционными заболеваниями, у них тяжелее протекает новая коронавирусная инфекция, нарушается состояние волос и ногтей.