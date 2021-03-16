В среду в Рязанской области пойдет мокрый снег
В среду, 17 марта, в Рязанской области будет облачно, ночью с прояснениями. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
В среду, 17 марта, в Рязанской области будет облачно, ночью с прояснениями. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, ночью осадков не ожидается. Днем пойдет мокрый снег, морось. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -6, -1 градус, днем -2, +3 градуса.