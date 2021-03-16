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В Шиловском районе закрыли ледовую переправу, соединяющую три села с райцентром
В Шиловском районе закрыли ледовую переправу, соединяющую три села с райцентром. Переправа работала с 10 декабря прошлого года и эксплуатировалась 96 дней.

В Шиловском районе закрыли ледовую переправу, соединяющую три села с райцентром. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Во вторник, 16 марта, закрыли пешеходную ледовую переправу через Оку, которая соединяет села Юшту, Санское и Федосеево-Пустынь с районный поселком Шилово.

Начальник районного отдела по делам ГО и ЧС Владимир Кушниренко пояснил, что в связи с повышением уровня воды в Оке у берегов начали появляться опасные для пешеходов окраины.

«Эта переправа работала с 10 декабря прошлого года и эксплуатировалась 96 дней. Транспортное сообщение жителей трех сел с райцентром не нарушено, имеется объездная дорога. С началом навигации будет работать паромная переправа», — отметил Кушниренко.