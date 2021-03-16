В рязанской поликлинике выстроилась очередь к терминалу

Во вторник, 16 марта, в рязанской поликлинике № 10 на улице Крупской выстроилась очередь к терминалу. «Они сделали терминалы чтобы не было очередей, теперь очереди собираются у их терминалов. Очередь человек 200, там ещё люди за входной дверью стоят. Стоят в основном старики», — отметил автор фото.