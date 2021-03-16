В Рязанской области обнаружили несуществующую фирму по производству мяса

В марте 2021 года ряжское предприятие ООО «Агрос» изготовило для московской фирмы ООО «Флагман» 53 тонны охлажденного мяса. Проверка Россельхознадзора выявила, что электронные ветеринарные сопроводительные документы в адрес рязанского предприятия не поступали, запись о сырье сотрудник добавил вручную, а в электронной системе они не учитывались.

В Рязанской области обнаружили несуществующую фирму по производству мяса. Об этом сообщил региональный Россельхознадзор.

В марте 2021 года ряжское предприятие ООО «Агрос» изготовило для московской фирмы ООО «Флагман» 53 тонны охлажденного мяса. Проверка Россельхознадзора выявила, что электронные ветеринарные сопроводительные документы в адрес рязанского предприятия не поступали, запись о сырье сотрудник добавил вручную, а в электронной системе они не учитывались.

По документам ООО «Агрос» не производит говядину, а сотрудник, оформивший документы, на предприятии не работает. Учетная запись ООО «Агрос» была аннулирована в системе «ВетИС», а площадка общества исключена из ИС «Цербер» как фантомная.