В Рязанской области мужчина похитил у друзей два телевизора

В Рязанской области мужчина похитил у друзей два телевизора. Во время очередного визита к приятелям он забрал из квартиры запасные ключи. Выяснив, когда хозяев долго не будет дома, он проник в дом и украл технику.

В Рязанской области мужчина похитил у друзей два телевизора. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

37-летний житель Новомичуринска заявил в полицию о пропаже двух телевизоров. Оперативники опросили недавних гостей мужчины и заподозрили в хищении 30-летнего местного жителя. Мужчина был судим несколько лет назад за бытовое убийство. В последнее время нигде не работал. Телевизоры нашли у него дома.

Молодой человек рассказал, что во время очередного визита к приятелям он забрал из квартиры запасные ключи. Выяснив, когда хозяев долго не будет дома, он проник в дом и украл технику.

Против новомичуринца возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет заключения.