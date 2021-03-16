В Рязанском радиоуниверситете провели День открытых дверей

В воскресенье, 14 марта в Рязанском радиотехническом университете состоялся День открытых дверей для абитуриентов. Участники мероприятия были разделены на малые группы, до 45 человек. Старшеклассники и их родители познакомились с особенностями приемной кампании — 2021 и получили подробную информацию о факультетах, кафедрах и направлениях подготовки.

В воскресенье, 14 марта в Рязанском радиотехническом университете состоялся День открытых дверей для абитуриентов. Участники мероприятия были разделены на малые группы, до 45 человек. Старшеклассники и их родители познакомились с особенностями приемной кампании — 2021 и получили подробную информацию о факультетах, кафедрах и направлениях подготовки.

По словам ответственного секретаря приемной комиссии РГРТУ Роберта Хруничева, проведение такого мероприятия в очной форме — необходимость, обусловленная запросами абитуриентов.

«С начала 2021 года мы получали большое количество звонков от абитуриентов и их родителей с просьбой организовать возможность личного общения с представителями университета. В условиях ограничений, связанных с пандемией важно было продумать возможный формат такого мероприятия. В итоге общение в малых группах стало эффективным инструментом коммуникации. В 2021 году итоговая аттестация выпускников школ и процесс приема документов в ряде моментов будут отличаться от того, что мы видели в 2020 году, поэтому информационная открытость — наш приоритет», — сообщил Хруничев.