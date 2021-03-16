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В Рязани засняли работников дирекции, убирающих мусор в лужах
Мужчину возмутил тот факт, что они «выкапывали бумажки из воды, в которой рязанцы пробирались по колено».

Во вторник, 16 марта, рязанец сфотографировал на улице Новоселов сотрудников Дирекции благоустройства города, которые убирали мусор. Мужчину возмутил тот факт, что они «выкапывали бумажки из воды, в которой рязанцы пробирались по колено».

«Вместо того, что бы убрать с тротуаров снег и лед, дирекция не ищет легких путей… И все равно, что люди по колено в воде», — написал автор кадров.

Фото: Серега Индеев