В Рязани рецидивист ограбил ребенка на улице

12-летний школьник возвращался домой после уроков, свой мобильный телефон он нес в руках. Неизвестный мужчина подбежал к нему, выхватил гаджет и скрылся. Мальчик запомнил грабителя и описал его сотрудникам полиции.

В Рязани рецидивист ограбил ребенка на улице. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

12-летний школьник возвращался домой после уроков, свой мобильный телефон он нес в руках. Неизвестный мужчина подбежал к нему, выхватил гаджет и скрылся. Мальчик запомнил грабителя и описал его сотрудникам полиции.

Злоумышленником оказался 23-летний рязанец, ранее судимый за кражи и угон. После хищения смартфона мужчина не появлялся дома, не общался с родными и друзьями и скрывался в Ряжске. Когда молодой человек вернулся в Рязань его задержали.

Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до четырех лет тюрьмы.