В Госдуму внесли законопроект о расширении ОСАГО

Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о расширении выплат по ОСАГО за вред, причиненный автомобилю коммунальными службами.

В Госдуму внесли законопроект о расширении ОСАГО. Об этом пишет РИА Новости.

Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о расширении выплат по ОСАГО за вред, причиненный автомобилю коммунальными службами.

Автор проекта, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, рассказал, что в последние годы снизилось количество водителей, не желающих оформлять полис ОСАГО. Это связано с незащищенностью от непредвиденных ситуаций на дороге или во дворах. Речь идет о ситуациях, когда автомобили повреждаются «из-за неудовлетворительного состояния дорожного покрытия (ям и выбоин), неубранного снега, падения сосулек с крыш и не спиленных вовремя гнилых деревьев».

Нилов отмечает, что принятие законопроекта «значительно повысит уровень доверия к данному виду обязательного страхования, а также обеспечит дополнительную защищенность наших водителей».