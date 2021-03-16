В Госдуме предложили вдвое снизить один из налогов

Депутат Госдумы Василий Власов предложил вдвое снизить ставку НДС на строительные материалы и оборудование.

В Госдуме предложили вдвое снизить один из налогов. Об этом сообщает RT.

Депутат Госдумы Василий Власов предложил вдвое снизить ставку НДС на строительные материалы и оборудование.

В письме главе Минфину Антону Силуанову Власов отметил, что каждый пятый россиянин не имеет собственного жилья. Это говорит о необходимости внедрения новых инструментов поддержки населения. Одним из решений депутат считает снижение ставки НДС на стройматериалы и оборудование, что приведет к снижению цен на данную категорию товаров.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность в целях поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, снизить ставку налога на добавленную стоимость на строительные материалы и оборудование с 20 до 10%", — говорится в письме.