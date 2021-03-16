В Госдуме предложили новый вариант расчета льготной ипотеки

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что льготную ставку по ипотеке нужно устанавливать в зависимости от среднедушевого дохода по региону.

В Госдуме предложили новый вариант расчета льготной ипотеки. Об этом пишет РИА Новости.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что льготную ставку по ипотеке нужно устанавливать в зависимости от среднедушевого дохода по региону.

В беседе с журналистами он отметил, что в 2020 году спрос на недвижимость восстановился в 61 регионе.

«Мы должны создавать условия, чтобы люди оставались жить и работать в регионах, там строили свое жилье. Для этого нужна мотивация», — добавил Володин.

По мнению политика, такая мера позволит поддержать наименее обеспеченные регионы, сбалансировать ситуацию на рынке труда в строительной сфере, а также создаст для граждан дополнительный стимул жить и работать в своем регионе.