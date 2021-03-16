Соцсети: в Дашках Военных две недели не вывозят мусор

Фото опубликовали в соцсети. По словам автора поста, отходы стали мешать проезду машин.

Жители улицы поселок Мехзавода в Дашках Военных пожаловались на то, что мусор из контейнеров на улице не вывозят уже две недели. Фото опубликовали в группе «Типичная Рязань» во вторник, 16 марта.

По словам автора поста, отходы стали мешать проезду машин.

«Господа, отвечающие за порядок в нашем городе, что это за безобразие? У вас техники не хватает? Так закупите еще! Почему мы должны платить за вывоз мусора, когда он лежит, отдыхает возле наших домов?» — возмутился рязанец.