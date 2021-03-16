Рязанку задержали за карманную кражу

Злоумышленница похитила банковскую карту из сумки пострадавшей во время поездки в общественном транспорте. Женщина потратила 14 000 рублей на покупку продуктов питания и одежду.

Рязанку задержали за карманную кражу. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

44-летняя сотрудница стоматологической поликлиники сообщила, что кто-то расплачивается ее банковской картой.

Сотрудники полиции установили места, где совершалась оплата картой. С помощью камер видеонаблюдения они вычислил 35-летнюю рязанку, которая ранее была судима за оскорбление представителя власти и незаконный оборот наркотиков.

Злоумышленница похитила банковскую карту из сумки пострадавшей во время поездки в общественном транспорте. Женщина потратила 14 000 рублей на покупку продуктов питания и одежду.

За кражу женщине грозит до шести лет тюрьмы.