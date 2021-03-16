\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 16
Срд, 17
-2°
Чтв, 18
-2°
ЦБ USD 72.96 -0.27 17/03
ЦБ EUR 86.99 -0.36 17/03
Нал. USD 72.25 / 73.30 17:21
Нал. EUR 86.15 / 87.35 17:21
Новости
Коронавирус
Публикации
Определились финалисты десятого сезона рязанской НХЛ. Обзор полуфинало...
В первом полуфинальном матче в упорной борьбе рязанский...
Вчера 11:47
2 062
В последний путь. Почему по городу невозможно передвигаться на обществ...
Почему рязанцам с каждым годом все труднее передвигатьс...
12 марта 11:50
16
9 196
Обзор четвертьфинальных матчей во второй группе «40+» рязанской НХЛ
Во всех четвертьфинальных встречах выиграли те, кто зан...
10 марта 17:17
5 952
Обзор четвертьфиналов в первой группе «40+» рязанской НХЛ
«Автомобилист» — «ВДВ-Рязань», «Рельеф-Центр» — «Сокол»...
10 марта 17:01
5 898
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанец призвал родителей избавиться от «ватрушек» после травмы позвоночника его дочери
Рязанец обратился ко всем родителям с просьбой избавиться от «ватрушек». По словам мужчины, его дочь получила травму позвоночника, катаясь на такой с горки.

Рязанец обратился ко всем родителям с просьбой избавиться от «ватрушек». По словам мужчины, его дочь получила травму позвоночника, катаясь на такой с горки.

Инцидент произошел на территории «Некоторого царства». Судя по опубликованному видео, ребенок взял тюбинг, не подходящий по размеру. Спускаясь с горы, девочка подскочила и выпала из «ватрушки», ударившись об землю спиной.

«Итогом этого катания стал компрессионный перелом позвоночника. Сейчас все более-менее в порядке, Оля лежит на растяжке уже неделю. Врач говорит, что обойдется без инвалидности», — рассказал мужчина, добавив, что такие травмы бесследно не проходят.

Рязанец посоветовал всем испортить «ватрушки» и выбросить их. «Увы, но может наступить такой момент, когда вы отвлечетесь на мгновение, а дети решат полихачить не на той безопасной горке, где вы их оставили…», — заключил он.