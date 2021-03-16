Рязанец призвал родителей избавиться от «ватрушек» после травмы позвоночника его дочери

Рязанец обратился ко всем родителям с просьбой избавиться от «ватрушек». По словам мужчины, его дочь получила травму позвоночника, катаясь на такой с горки.

Рязанец обратился ко всем родителям с просьбой избавиться от «ватрушек». По словам мужчины, его дочь получила травму позвоночника, катаясь на такой с горки.

Инцидент произошел на территории «Некоторого царства». Судя по опубликованному видео, ребенок взял тюбинг, не подходящий по размеру. Спускаясь с горы, девочка подскочила и выпала из «ватрушки», ударившись об землю спиной.

«Итогом этого катания стал компрессионный перелом позвоночника. Сейчас все более-менее в порядке, Оля лежит на растяжке уже неделю. Врач говорит, что обойдется без инвалидности», — рассказал мужчина, добавив, что такие травмы бесследно не проходят.

Рязанец посоветовал всем испортить «ватрушки» и выбросить их. «Увы, но может наступить такой момент, когда вы отвлечетесь на мгновение, а дети решат полихачить не на той безопасной горке, где вы их оставили…», — заключил он.