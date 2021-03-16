Рязанка не смогла отвести ребенка в детсад из-за вони на улице

Женщина позвонила воспитателю. Та, в свою очередь, призналась, что в помещении сильно чувствуется неприятный запах, дети из-за него кашляют.

Во вторник, 16 марта, рязанка, которая живет на улице Советской Армии, не смогла отвести ребенка в детсад. Ей помешала вонь на улице, рассказали в группе «Дышим чистым».

Женщина позвонила воспитателю. Та, в свою очередь, призналась, что в помещении сильно чувствуется неприятный запах, дети из-за него кашляют.

«Если ваши дети чувствуют ухудшение состояния здоровья, находясь в детском саду или школе во время выбросов, пишите жалобы в Роспотребнадзор», — призвали рязанцев в группе.

Там добавили, что 16 марта в городе зафиксировали превышения ПДК по сероводороду и диоксиду серы.