Рязанка на кроссовере сбила женщину во дворе

По предварительной информации, 25-летняя рязанка, управляя автомобилем «HUYNDAI IX35», при движении задним ходом не убедилась в безопасности маневра и совершила наезд на стоящую сзади 59-летнюю женщину.