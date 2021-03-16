Рязанка на кроссовере сбила женщину во дворе
По предварительной информации, 25-летняя рязанка, управляя автомобилем «HUYNDAI IX35», при движении задним ходом не убедилась в безопасности маневра и совершила наезд на стоящую сзади 59-летнюю женщину.
Рязанка на кроссовере сбила женщину во дворе. Об этом сообщает сайт регионального УМВД.
Вечером в понедельник, 15 марта, во дворе дома № 3 на улице Нахимова 25-летняя рязанка на Hyundai ix35 при движении задним ходом сбила 59-летнюю женщину.
Пострадавшая обращалась за медицинской помощью. Проводится проверка.