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Руководителя рязанского завода обвинили в еще одной взятке
Ранее сообщалось, что Коваль получил от саратовской организации взятку размером более 9,3 млн рублей «за общее покровительство». Расследование продолжается.

58-летнего зампредседателя закупочной комиссии завода металлокерамических приборов Олега Коваля обвиняют в еще одной взятке. О дополнительном эпизоде в уголовном деле сообщил сайт регионального СУ СКР.

Ранее сообщалось, что Коваль получил от саратовской организации взятку размером более 9,3 млн рублей «за общее покровительство, ускорение оплаты счетов и беспрепятственную приемку продукции». В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК.

Во время расследования на руководителя завода завели еще одно дела — по пункту «в» части 5 статьи 290 УК. Стало известно, что в период с февраля 2018 года по февраль 2021 года Коваль получил от директора рязанской коммерческой организации взятку в размере 656,6 тысячи рублей за «содействие в беспрепятственном заключении договоров поставки продукции организации на завод, а также приемке товара и его оплате».

«Выявление дополнительного эпизода стало возможным в результате тесного взаимодействия следственного управления с региональными УЭБ и ПК УМВД России и УФСБ России», — говорится в сообщении.

Расследование продолжается.