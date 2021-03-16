Расписание некоторых электричек московского направления изменится в марте-апреле

С 17 марта по 16 апреля (кроме 3, 4, 10 и 11 апреля) изменится расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Московской и Рязанской областях. Это связано с плановыми ремонтно-путевыми работами.

Расписание некоторых электричек московского направления изменится в марте-апреле. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

С 17 марта по 16 апреля (кроме 3, 4, 10 и 11 апреля) изменится расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Московской и Рязанской областях. Это связано с плановыми ремонтно-путевыми работами.

На время работ из расписания выведут несколько поездов на участках: Москва — Раменское, Раменское — Голутвин — Фруктовая.