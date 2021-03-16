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После расставания с девушкой рязанец угрожал пистолетом ее заступнику
Инцидент произошел на улице Праволыбедской. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Рязанец угрожал пистолетом мужчине, который заступился за его бывшую девушку. Инцидент произошел на улице Праволыбедской, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что 31-летнего местный житель расстался с возлюбленной. Пока рязанка отдыхала с друзьями, мужчина постоянно ей звонил с претензиями и угрозами. 40-летний приятель девушки попросил прекратить звонки, а когда мужчина его не послушал, предложил встретиться лично.

31-летний рязанец согласился и приехал на встречу с пневматическим пистолетом. Он стал угрожать оппоненту, тот вызвал полицию.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.