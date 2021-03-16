После понижения зарплат медработники ушли из касимовского ФАПа, его закрыли

В Касимовском районе закрыли ФАП, обслуживавший три населенных пункта — Крюково, Ларино и Полутино. Медработники уволились после сокращения зарплат, ставка фельдшера не доходила до 10 тысяч рублей.

В Касимовском районе закрыли ФАП, обслуживавший три населенных пункта — Крюково, Ларино и Полутино. Медработники уволились после сокращения зарплат, ставка фельдшера не доходила до 10 тысяч рублей.

В феврале местные жители пожаловались в ОНФ. Активисты, в свою очередь, направили запросы в минздрав и в Елатомскую районную больницу с просьбой возобновить работу ФАПа.

В начале марта стало известно, что ставку для среднего медработника восстановили. Касимовцы надеются, что фельдшерско-акушерский пункт заработает в ближайшее время.