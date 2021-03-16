Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП на Южной окружной

Примерно в 18:45 на 188 км трассы М-5 23-летний водитель ВАЗ-2112 без «прав» не справившись с управлением и врезался в столб, машина перевернулась.

Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП, которое произошло 13 марта на Южной окружной.

Примерно в 18:45 на 188 км трассы М-5 23-летний водитель ВАЗ-2112 без «прав» не справившись с управлением и врезался в столб, машина перевернулась.

В результате погиб 28-летний пассажир, водителю и еще одному 28-летнему пассажиру потребовалась медпомощь.

Всех, кто что-то знает об аварии, просят обращаться по телефону (4912)44-46-08.