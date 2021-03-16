От коронавируса умерли еще трое рязанцев

Общее число заражений достигло 25 462. Об этом во вторник, 16 марта, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в Рязанской области зарегистрировали еще 60 случаев коронавируса. Об этом во вторник, 16 марта, сообщили в федеральном оперштабе.

Общее число заражений достигло 25 462. За сутки вылечились 52 пациента, всего 23 557. За сутки умерли 3 человека, всего 332.

В России за сутки выявили 9 393 случая заражения, всего 4 409 438. За сутки выздоровели 10 644 пациентов, всего 4 014 220. Скончались 443 человека, всего 92 937.