«Нецелесообразно тратить время». На рязанца завели дело за уклонение от армии

В Рязани возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего молодого человека. Он уклонялся от службы в армии (часть 1 статьи 328 УК), сообщил сайт регионального СУ СКР.

В Рязани возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего молодого человека. Он уклонялся от службы в армии (часть 1 статьи 328 УК), сообщил сайт регионального СУ СКР.

Известно, что сначала рязанец получил отсрочку из-за учебы в колледже. Однако после выпуска он не явился в военкомат и игнорировал повестки с октября 2020 года по март 2021 года.

«Следователям молодой человек цинично пояснил, что уклонялся от службы в армии, поскольку считает нецелесобразным тратить на это время», — говорится в сообщении.