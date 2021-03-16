На солотчинском посту в Рязани арестовали машину

Приставы во время рейда с автоинспекторами остановили «пятнадцатую», водитель которой скопил долги за 57 нарушений ПДД. Общая сумма составила более 30 тысяч рублей.

На солотчинском посту в Рязани арестовали машину. Об этом сообщает сайт регионального управления ФССП.

Приставы во время рейда с автоинспекторами остановили «пятнадцатую», водитель которой скопил долги за 57 нарушений ПДД. Общая сумма составила более 30 тысяч рублей.

Приставы арестовали машину 2010 года выпуска, но оставили должнику на хранение с запретом ею пользоваться.