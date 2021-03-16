Кораблинский рецидивист совершил новое преступление в Новомичуринске

22-летнего жителя Кораблина, которого ранее неоднократно судили, задержали за очередное преступление. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

22-летнего жителя Кораблина, которого ранее неоднократно судили, задержали за очередное преступление. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

Известно, что в родном городе молодой человек не раз попадался на краже товаров из магазинов и на дальнейшей их продаже. В местных торговых точках за кораблинцем стали приглядывать, поэтому он отправился в соседние районы.

Так, молодой человек вынес из супермаркета в Новомичуринске три банки кофе, не заплатив. В отношении рецидивиста возбудили уголовное дело по статье 158.1 УК.