Ключевую ставку в России могут повысить до шести процентов

Ключевую ставку в России могут повысить до 6 процентов. Причинами повышения называют рост инфляции и опасение повышения бюджетных расходов.

Ключевую ставку в России могут повысить до шести процентов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Причинами повышения называют рост инфляции и опасение повышения бюджетных расходов. Авторы статьи расценивают повышение ключевой ставки как весьма решительный шаг, поскольку ранее Центробанк заявлял о намерении сохранить текущее положение дел до 2022 года, чтобы способствовать восстановлению российской экономики.

Большинство опрошенных экономистов уверены, что ставка будет сохранена на нынешнем уровне — 4,25 процента годовых.

Эксперты считают, что повышение ставки не окажет влияния на экономическую активность в условиях восстановления роста российской и мировой экономики.