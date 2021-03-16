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Ключевую ставку в России могут повысить до шести процентов
Ключевую ставку в России могут повысить до 6 процентов. Причинами повышения называют рост инфляции и опасение повышения бюджетных расходов.

Ключевую ставку в России могут повысить до шести процентов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Причинами повышения называют рост инфляции и опасение повышения бюджетных расходов. Авторы статьи расценивают повышение ключевой ставки как весьма решительный шаг, поскольку ранее Центробанк заявлял о намерении сохранить текущее положение дел до 2022 года, чтобы способствовать восстановлению российской экономики.

Большинство опрошенных экономистов уверены, что ставка будет сохранена на нынешнем уровне — 4,25 процента годовых.

Эксперты считают, что повышение ставки не окажет влияния на экономическую активность в условиях восстановления роста российской и мировой экономики.