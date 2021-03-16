Из страны выдворили троих заключенных рязанских колоний
Троих иностранцев, которые отбывали наказания в колониях Рязанской области, выдворили из страны после их освобождения. Мужчин доставили в аэропорт «Домодедово», откуда депортировали на родину.
Из страны выдворили троих заключенных рязанских колоний. Об этом
Троих иностранцев, которые отбывали наказания в колониях Рязанской области, выдворили из страны после их освобождения.
Мужчин доставили в аэропорт «Домодедово», откуда депортировали на родину. Они отбывали наказание за посягательство на имущество граждан и использование поддельных документов.
Всего с начала 2021 года из Центра временного содержания иностранных граждан регионального УМВД выдворили из страны 33 человека.