Из страны выдворили троих заключенных рязанских колоний

Троих иностранцев, которые отбывали наказания в колониях Рязанской области, выдворили из страны после их освобождения. Мужчин доставили в аэропорт «Домодедово», откуда депортировали на родину.

Из страны выдворили троих заключенных рязанских колоний. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Троих иностранцев, которые отбывали наказания в колониях Рязанской области, выдворили из страны после их освобождения.

Мужчин доставили в аэропорт «Домодедово», откуда депортировали на родину. Они отбывали наказание за посягательство на имущество граждан и использование поддельных документов.

Всего с начала 2021 года из Центра временного содержания иностранных граждан регионального УМВД выдворили из страны 33 человека.